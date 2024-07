A informação foi apurada extraoficialmente pelo A Cidade e pode ser confirmada logo mais, às 9h, na cerimônia de lançamento do evento, que ocorre no Cine Cultural

publicado em 04/07/2024

A renomada cantora Sandra de Sá deve ser uma das atrações a serem anunciadas hoje para a 14ª edição do Festival Literário (Foto: Divulgação)

Da redação

A cantora carioca Sandra de Sá, considerada a rainha do soul brasileiro, deve estar entre as atrações a serem anunciadas pelos organizadores da 14ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga) na manhã desta quinta-feira (4). A informação foi apurada extraoficialmente pelo A Cidade e pode ser confirmada logo mais, às 9h, na cerimônia de lançamento do evento, que ocorre no Cine Cultural (Parque da Cultura).

Sandra de Sá é uma das mais icônicas cantoras e compositoras da música brasileira, com uma carreira que se estende por mais de quatro décadas. Ela é conhecida por sua voz poderosa e sua presença marcante no palco. Sua trajetória musical é caracterizada por uma mistura de soul, funk, samba, e MPB.

A cantora começou a ganhar reconhecimento no final da década de 1970, quando suas músicas começaram a tocar nas rádios e a conquistar um público fiel. Em 1980, lançou seu primeiro álbum, "Sandra Sá", que inclui o hit "Demônio Colorido". A partir daí sua carreira decolou, e ela se tornou uma figura proeminente na cena musical brasileira emplacando sucessos como "Bye Bye Tristeza", "Não Vá", "Joga Fora", dentre outros.

O Festival Literário de Votuporanga será realizado de 4 a 11 de agosto, em meio às festividades em comemoração ao aniversário da cidade, e promete proporcionar oito dias de imersão na literatura, artes e cultura para toda a comunidade.