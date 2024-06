O posto Aliança Express recebeu essa premiação, estando entre os três melhores do Brasil, sendo o melhor do Brasil na faixa 1

publicado em 06/06/2024

Os sócios do posto, Osmair Rodrigues Pimenta e Olga Margarida Pereira receberam o reconhecimento do gerente de vendas da Vibra, Rafael Rocha

Ocorreu no dia 23 de maio o evento da rede de postos Petrobras/VIBRA, em Marrakech- Marrocos. O tradicional evento é realizado para premiar os postos vencedores do “Desafio”, um programa que analisa diversas categorias de gestão e práticas de rede de Postos Petrobras/ VIBRA.

Dos 8.300 postos participantes, apenas 350 foram contemplados com uma viagem com acompanhante para Marrakech, no Marrocos, como prêmio por seus resultados. Um deles foi o posto Aliança Express de Votuporanga. Durante a premiação, são divulgados os melhores postos do Brasil.

O posto Aliança Express recebeu essa premiação, estando entre os três melhores do Brasil, sendo o MELHOR DO BRASIL NA FAIXA 1.

Os sócios do posto, Osmair Rodrigues Pimenta e Olga Margarida Pereira em declaração, afirmaram estar muito felizes com o resultado e atribuem esse prêmio ao trabalho conjunto de funcionários, colaboradores, clientes e também ao apoio do executivo de vendas da Vibra André L. Caracanha.