Vítima trabalhava na instalação de equipamentos de internet, quando torre cedeu e ele acabou caindo, sofrendo morte instantânea

publicado em 14/06/2024

Belmiro Simão, de 64 anos, morreu após cair de uma torre de cerca de 30 metros de altura enquanto trabalhava em Nhandeara (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Um morador de Votuporanga, identificado como Belmiro Simão, de 64 anos, morreu após cair de uma altura de aproximadamente 30 metros em Nhandeara, no final da tarde de anteontem. A vítima trabalhava na instalação de uma torre de internet, quando esta cedeu e ele acabou caindo, sofrendo morte instantânea.

De acordo com informações apuradas pelo A Cidade, o acidente ocorreu em um bairro relativamente novo em Nhandeara, o Jardim Vivendas. Belmiro, que é serralheiro, fazia a instalação da torre na região e não se sabe ainda se pela força do vento ou por problemas estruturais, a estrutura metálica se contorceu a poucos metros da base e o trabalhador caiu.

Com a queda a vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo. Unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, mas ao chegarem no local, Belmiro já estava sem vida.

A Polícia Militar foi chamada para o registro do boletim de ocorrência e preservou o local até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que periciou a torre e a área para apontar as possíveis causas do acidente.