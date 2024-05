Para esta sexta-feira estão programadas atividades cívicas com o hasteamento dos pavilhões, às 8h, em frente à Prefeitura Municipal, na Praça da Matriz

publicado em 03/05/2024

O município segue com uma agenda repleta de eventos em comemoração ao seu aniversário, que é celebrado no dia de hoje (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Fernanda Cipriano

Valentim Gentil está em festa. O município segue com uma agenda repleta de eventos em comemoração ao seu aniversário, que é celebrado nesta sexta-feira (3). Entre as atividades, o destaque vai para o 2º Encontro de Muladeiros e a 3ª Etapa do Circuito Nacional de Marcha de Muares 2024, que começam hoje e vão até o dia 4, no Recinto de Exposições, das 9h às 16h.

Ainda nesta sexta-feira (3), estão programadas atividades cívicas com o hasteamento dos pavilhões, às 8h, em frente à Prefeitura Municipal, na Praça da Matriz, em um momento de orgulho e celebração da cidade.

A agenda começou na última semana e com muita movimentação. Na última sexta-feira (27), aconteceu o Baile da Rainha do Rodeio, que começou a movimentar o cenário de aniversário da cidade, com alegria e animação para os moradores. O evento contou com dois shows com artistas locais.

A corte da Valentim Rodeio Show ficou definida que a Rainha é Geovana Roberto, a Princesa é Laís Ribeiro, a Madrinha dos Peões ficou para Maria Clara Martins, a Miss Simpatia, Thaís Magistre, já a Garota Country é Isabela Murari e a Musa do Rodeio é Lívia Nascimento.

Já tradicional Cavalgada com a Queima do Alho, realizada no último domingo (28), também marcou as festividades, e contou com a participação de comitivas de toda a região. Com saída do almoxarifado e chegada no Recinto Municipal “Maria Cavalin”, adeptos se reuniram para celebrar a data especial para o Município.

Além disso, a Missa em Ação de Graças, realizada no domingo (28), na Igreja de São Sebastião, reuniu lideranças políticas e a comunidade em um momento de fé e gratidão pelo aniversário de Valentim Gentil. A celebração Eucarística foi realizada na Igreja de São Sebastião, a matriz e presidida pelo Padre Marcos Vinícius.