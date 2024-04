Toda a população está convidada a participar

publicado em 23/04/2024

Escola Epaminondas sedia no próximo sábado (27/04) o Comunidade em Foco - Unifev em Ação, a partir das 8h; evento é aberto a comunidade (Foto: Unifev)

A Unifev oferece uma série de atividades e atendimentos gratuitos à comunidade cardosense, no próximo sábado (27), das 8h às 12h. Pela primeira vez, o Comunidade em Foco – Unifev em Ação será realizado na Escola Estadual “Epaminondas José de Andrade”, no bairro Jardim Jussara, no município de Cardoso. Toda a população está convidada a participar.

O evento terá uma programação diversa que contará com testes de glicemia e aferição de pressão, alongamentos, orientações posturais, acupuntura auricular, orientações financeiras e de imposto de renda, conscientização sobre parasitologia, brincadeiras para crianças, pintura facial e muito mais.

O reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, afirma que o propósito do projeto Comunidade em Foco - Unifev em Ação é apresentar a Instituição à comunidade e, assim, cumprir parte de seu papel social. "Dessa vez, o Centro Universitário se deslocará para Cardoso, onde os cursos prestarão serviços e desenvolverão atividades a todas as idades. Uma manhã de integração e uma excelente oportunidade para que os cardosenses conheçam a gama de possibilidades profissionais oferecidas pela Unifev”.