Esta é a 2ª edição do evento durante as comemorações do aniversário da cidade vizinha, que recebe até um circuito nacional de competições

publicado em 03/05/2024

O 2º Encontro de Muladeiros e a 3ª Etapa do Circuito Nacional de Marcha de Muares 2024 estão agitando a celebração (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Durante as comemorações do aniversário da cidade de Valentim Gentil, um evento especial reúne competidores e amantes de muares de todo o Brasil. O 2º Encontro de Muladeiros e a 3ª Etapa do Circuito Nacional de Marcha de Muares 2024 estão agitando o Recinto de Exposições "Maria Cavalin", das 9h às 16h, de hoje até o dia 4.

O evento, que conta com a participação de diversos associados da ABCJPêga e haras de todo o país, é resultado de uma parceria entre a Associação de Muladeiros de Valentim Gentil, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal e a ABCJPêga, com sede em Belo Horizonte.

Este ano, o encontro conta com a presença animais muares, considerados os melhores do país em suas respectivas categorias. As provas se dividiram em várias categorias, incluindo a Categoria do Patrão, que reúne os proprietários dos haras em uma disputa emocionante.

“São animais de alta genética, animais preparados. É uma prova de marcha, que quem estiver por lá vai ver o que eu estou dizendo, melhor ainda. É muito bonito, fantástica. Ela começa as 9h da manhã, de amanhã [hoje]. Todos os animais estão cadastrados na defesa sanitária. Tudo feito certinho. Mais de 70 baias instaladas para receber os competidores”, disse Marcelo Livramento.

A Associação de Muladeiros de Valentim Gentil, liderada pelo presidente Márcio Livramento e sua equipe, trabalha para realizar o evento novamente na cidade em novas oportunidades.