A data representa mais de oito décadas de uma trajetória marcada pelo crescimento, desenvolvimento e superação

publicado em 03/05/2024

Igreja Matriz de Valentim Gentil, município que comemora hoje 81 anos de emancipação política (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Sexta-feira, dia 3 de maio, os moradores de Valentim Gentil, no Noroeste do Estado de São Paulo, comemoram com orgulho e gratidão os 81 anos de emancipação política do município. A data representa mais de oito décadas de uma trajetória marcada pelo crescimento, desenvolvimento e superação.

Fundada inicialmente como uma pequena vila agrícola chamada Jacilândia, a história de Valentim Gentil é um testemunho vivo da perseverança e do trabalho árduo de seus habitantes. Ao longo dos anos, essa comunidade se transformou em um importante polo agroindustrial e econômico da região Noroeste Paulista, deixando um legado de progresso para as gerações futuras.

Desde os seus primórdios, o município passou por diversas transformações significativas. Com a implantação de indústrias, a modernização da agricultura e a melhoria da infraestrutura urbana, Valentim Gentil se reinventou, adaptando-se às demandas de um mundo em constante evolução.

Hoje, a cidade é reconhecida por seu próspero parque agroindustrial, que abriga diversas empresas do setor moveleiro, contribuindo para impulsionar a economia local e gerar empregos para a comunidade.

Além do potencial econômico, Valentim Gentil também reserva tesouros naturais que despertam o interesse do turismo regional. Um deles é uma antiga pedreira desativada que deu origem a dois lagos de águas cristalinas, criando um cenário paisagístico de rara beleza e tranquilidade. Outro destaque é a cachoeira do Córrego Viradouro, onde as formações rochosas de basalto dominam a paisagem, proporcionando um espetáculo visual impressionante para os visitantes.

Neste dia especial, a população da Valentim celebra o aniversário de sua cidade, e também a sua história de superação, crescimento e união. É um momento de reconhecer as conquistas alcançadas e renovar o compromisso de continuar construindo um futuro ainda mais promissor para Valentim Gentil e seus habitantes.

A história

No final da década de 1940, a Estrada de Ferro Araraquarense buscava novos caminhos no extremo oeste de São Paulo, chegando até a cidade de Votuporanga. Com a facilidade de comunicação com outros centros, os grandes proprietários da região começaram a lotear suas terras em pequenas fazendas para facilitar o povoamento.

Foi assim que nasceu Jacilândia, ou "terra da lua", quando as primeiras famílias dos pioneiros Rafael Cavalin e Ramon Céspede Ramos adquiriram, em 1943, uma gleba de 28 alqueires de terras de José Honório Filho. Eles lotearam as terras, criando largas avenidas e ruas, e todos os 900 lotes foram vendidos em menos de um ano para pessoas que chegavam de diferentes zonas, como Mogiana, Noroeste e Sorocabana.