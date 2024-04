O resultado desse trabalho, referente ao ano de 2023, está disponível para consulta no site da Unifev

publicado em 03/04/2024

Toda Instituição de Ensino Superior (IES) possui uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), que é a responsável pela coordenação do processo de autoavaliação. Esse instrumento serve para a melhoria da Educação, na medida em que permite identificar e solucionar possíveis problemas referentes à Instituição. O resultado desse trabalho, referente ao ano de 2023, está disponível para consulta no site da Unifev. A CPA é formada por um coordenador e por representantes de alunos, professores, técnicos-administrativos e sociedade civil.

De acordo com o coordenador, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, o objetivo principal da pesquisa é aferir a qualidade dos serviços prestados pela Unifev, que vão desde a infraestrutura até o ensino, de forma a promover um progresso contínuo. “O trabalho é resultado das pesquisas institucionais feitas com alunos, ex-alunos, professores, colaboradores e a comunidade externa e contemplam questões fechadas e de múltipla escolha.

O processo é sigiloso e confidencial”, explicou. A Autoavaliação Institucional analisa aspectos como: ensino; infraestrutura; pesquisa; extensão; responsabilidade social; comunicação; desempenho dos alunos; gestão da instituição; e corpo docente; entre outros.

Segundo a Procuradora Institucional da Unifev, Profª Ma. Iza Valéria da Silva Pires, o processo de Autoavaliação Institucional orienta-se pela necessidade de aferir, constantemente, a qualidade dos serviços educacionais visando a sua melhoria e as adequações aos padrões dinâmicos da formação acadêmica na região. “Esse processo conduz o Centro Universitário de Votuporanga ao cumprimento de compromissos previstos no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI)”, destacou.