publicado em 08/04/2024

Com as filmagens já em andamento, a produtora Sentimental Filmes realizará uma nova seleção de figurantes hoje (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A produção do filme sobre a vida do locutor de rodeios Asa Branca está a todo vapor em Fernandópolis. Com as filmagens já em andamento, a produtora Sentimental Filmes realizará uma nova seleção de figurantes hoje, das 9 às 15 horas, no auditório do Paço Municipal.

O filme, dirigido por Guga Sander, está em busca de pessoas interessadas em participar como figurantes. Por se tratar de um longa-metragem de época, os candidatos não podem ter tatuagens visíveis, cortes de cabelo modernos, piercing ou aparelho fixo nos dentes. Os selecionados trabalharão por 12 horas, com remuneração por diária.

As filmagens já começaram, e no último sábado, 6, foram produzidas cenas na área central de Fernandópolis, com a Casa Luso Brasileira servindo de locação. Para a realização das cenas, quarteirões foram interditados, demonstrando o empenho da produção em recriar fielmente a atmosfera da época.

O protagonista do filme, Asa Branca, é interpretado pelo ator Felipe Simas, conhecido por seu trabalho na série "As Aventuras de José & Durval", da Globoplay, onde interpretou Xororó, da dupla Chitãozinho & Xororó. Já a atriz Lara Tremouroux, da novela "Um Lugar ao Sol", interpreta Sandra Souza, viúva do locutor.

Segundo o diretor Guga Sander, o filme explorará o período em que Asa Branca ainda era peão e sofreu o acidente no rodeio em Fernandópolis em 1982. Durante sua recuperação, ele escuta gravações do locutor Zé do Prato, nascendo assim o locutor de rodeio mais famoso do Brasil.