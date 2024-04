O site do Uniestágio está de cara nova

publicado em 09/04/2024

Iniciativa da Unifev, o Uniestágio passou por mudanças em seu design e conteúdo (Foto: Divulgação)

O portal passou por mudanças significativas em seu design e conteúdo, resultando em um design moderno e com mais funcionalidades.

Para potencializar a integração das empresas e alunos da Unifev que buscam oportunidades profissionais, foi desenvolvida uma plataforma digital, explica o coordenador do Uniestágio, Prof. Esp. Rafael Gregui. “Facilitar o acesso para que as empresas parceiras encontrem o perfil adequado a sua vaga de estágio é o grande trunfo da ferramenta, que otimiza a divulgação de oportunidades e a captação de talentos. Por isso, hoje contamos com mais de 500 empresas que acreditam no potencial dos nossos alunos em diversas áreas de formação”.

A divulgação das vagas é 100% gratuita para as empresas. A plataforma realiza a divulgação de vagas de estágio não-obrigatório pelas empresas parceiras, e permite o cadastro de estudantes para estágio, em uma área específica para a confecção de currículos. “No site também é possível encontrar as capacitações, palestras, oficinas e simpósios que serão promovidos pelo Uniestágio com o intuito de preparar e atualizar os nossos alunos para o mercado de trabalho”.

O Prof. Me. Fernando Datorre, gestor da área de desenvolvimento do STI da Unifev, detalha que a ferramenta foi projetada para atender com eficácia às demandas de estudantes, empresas e Instituição. “O Uniestágio iniciou um estudo para aprimorar a plataforma. Durante esse processo, sugerimos a criação de uma ferramenta integrada com mais funcionalidades, que atendesse eficientemente aos três pilares principais: alunos, empresas e a própria Instituição. Para os alunos, a plataforma oferece um ambiente intuitivo para busca e acompanhamento de vagas de estágio. Para as empresas, facilita o acesso a perfis adequados às suas vagas de estágio. E para a Instituição, permite a otimização dos processos de gestão do programa de estágios. A ferramenta foi desenvolvida inteiramente por nossa equipe de programadores do Departamento de TI (Tecnologia da Informação) e validada pelo setor."

Uniestágio

O Uniestágio é um projeto da Ejunifev - Empresa Júnior do Centro Universitário de Votuporanga. O projeto tem o objetivo de auxiliar estudantes na busca por estágios em suas áreas de formação, oportunizando o contato com atividades práticas e, por consequência, uma formação mais completa, além dos benefícios da bolsa-auxílio.

O programa facilita o contato entre empregadores e estagiários, e garante o cumprimento dos direitos e deveres de ambas as partes envolvidas. “Oferecemos um atendimento especializado às empresas para formalizar o processo de contratação do estagiário”, destacou Gregui.