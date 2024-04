O programa, lançado pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visa simplificar a abertura de empresas por meio da desburocratização em todo o estado

publicado em 08/04/2024

O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto (UB), formalizou a adesão do município ao programa “Facilita SP – Municípios” por meio do decreto 9.659, publicado na edição de sexta-feira do Diário Oficial do Município. O programa, lançado pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visa simplificar a abertura de empresas por meio da desburocratização em todo o estado.

O decreto assinado pelo prefeito destaca que a adesão ao programa tem como objetivo desenvolver um ambiente de negócios mais competitivo e favorável aos empreendedores e empresários, por meio de uma política de desburocratização e cumprimento de diretrizes de liberdade econômica.

Coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, o “Facilita SP – Municípios” busca tornar os procedimentos mais rápidos e transparentes, estimulando o empreendedorismo e simplificando a vida do empresário paulista.

Para isso, o governo estadual regulamentou a Lei Federal da Liberdade Econômica de 2019 e o Código de Defesa do Empreendedor, criando o Comitê Facilita SP, composto por órgãos estaduais e representantes de municípios, para classificar as atividades econômicas em baixo, médio ou alto risco.

Com o programa, as atividades de baixo risco são consideradas de risco leve e dispensam a solicitação de qualquer ato público de liberação, como licenças e alvarás. Já as atividades de risco moderado permitem a vistoria posterior ao início da atividade, desde que não haja previsão legal em contrário e não sejam constatadas irregularidades. Por fim, as atividades de alto risco exigem vistoria prévia para início da atividade econômica.