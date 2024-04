O corpo foi encontrado pela Polícia Marítima de Portugal

publicado em 23/04/2024

Elias da Silva Cardoso, de 22 anos, natural de Santa Fé do Sul, foi encontrado pela Polícia Marítima de Portugal (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

A família de Elias da Silva Cardoso, de 22 anos, natural de Santa Fé do Sul, reconheceu na manhã de ontem o corpo do jovem, que estava desaparecido desde o dia 13 de abril após ir à praia em Vieira de Leira, Portugal. O corpo foi encontrado pela Polícia Marítima de Portugal.

Elias morava no país europeu com a família e estava na praia com quatro amigos quando foi surpreendido por uma onda que o puxou para dentro d'água. Apesar dos esforços do resgate e do Corpo de Bombeiros, o jovem não foi encontrado.

Um dos colegas de Elias também se afogou no mesmo incidente, mas foi resgatado e levado ao hospital, recebendo alta nesta sexta-feira (19). Elias deixou Santa Fé do Sul há dois anos, mudando-se para Fátima, em Portugal, com o pai, a mãe e os quatro irmãos. Ele trabalhava com montagens de carros e tinha um filho de quatro anos.