publicado em 23/04/2024

Os deputados petistas Vicentinho (federal) e Simão Pedro (estadual) estiveram em Votuporanga para apoiar Bruno Arena (Foto: PT de Votuporanga)

Franclin Duarte

Votuporanga recebeu no último final de semana a visita do deputado federal Vicentinho e do deputado estadual, Simão Pedro, ambos do PT, para um encontro com militantes, de olho nas eleições de outubro deste ano. Durante a reunião, os parlamentares afirmaram que o advogado e empresário Bruno Arena não é apenas o pré-candidato a prefeito do PT, mas sim o pré-candidato do presidente Lula na cidade.

O encontro partidário aconteceu nas dependências do Novo Cine Votuporanga e agrupou lideranças e correligionários ligados a partidos de esquerda e centro-esquerda como PCdoB, PV, Psol, Rede e PDT. Em seu discurso, Vicentinho enalteceu o currículo de Bruno e afirmou que ele terá todo o apoio e estrutura do partido na disputa pela Prefeitura local.

“A pré-candidatura de Bruno, este jovem, representa esperança, significa dignidade humana, e significa um novo tempo. O Bruno é o candidato de todos nós, é o candidato do presidente Lula, o Bruno significa a presença do presidente Lula nesta cidade. Votuporanga já é apoiada por Lula independente do prefeito, mas imagina com um prefeito como Bruno, com a vida pregressa ímpar e com essa juventude”, disse o deputado.

Já o deputado estadual Simão Pedro destacou que Bruno Arena terá o apoio de toda a bancada do PT na Alesp (19 deputados) e disse estar muito feliz em ver a esquerda organizada em Votuporanga.