publicado em 20/03/2024

Evento tradicional contará com bandas e celebridades da música gospel em comemoração ao aniversário da cidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

São José do Rio Preto completou ontem 172 anos com uma programação especial que incluiu a tradicional Marcha para Jesus, que reuniu cerca de 10 mil adoradores a partir das 16h.

O evento, realizado pelo apóstolo Estevam Hernandes, conta com o apoio de 120 igrejas da cidade e terá a presença do bispo Alex Pontes e da bispa Jeiza. Bandas, cantores e celebridades do mundo gospel estarão presentes para levar momentos de alegria, união e sintonia entre os irmãos e o Senhor, independentemente de religião.

A concentração foi na avenida dos Estudantes, nº 2.978, a saída às 16h até o Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto. Uma mega estrutura de som e luz foi montada para os shows de música gospel.

O line-up inclui nomes como Renascer Praise, Thalles Roberto, Daniela Araújo, Ton Carfi, Gabriel Asaph, Elay Lima, On Yeshua, Renata Marin, Rodrigo Luzap e Victin.