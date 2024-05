A obra de revitalização abraçou diversos aspectos essenciais para o aprimoramento do ambiente educacional

publicado em 03/05/2024

A Prefeitura de Álvares Florence celebrou mais uma ação significativa na área da educação com a inauguração da revitalização da sala de informática na Escola Municipal Professora Nilza Costa Rodrigues. A cerimônia, realizada na noite de segunda-feira (29), testemunhou a transformação completa do espaço, prometendo novas possibilidades de aprendizado para os alunos.

O antigo piso deu lugar a um novo revestimento, proporcionando não apenas uma estética renovada, mas também garantindo uma base sólida para o desenvolvimento das atividades. As oito bancadas foram trocadas, oferecendo uma infraestrutura moderna e funcional para os estudantes. Além disso, o papel de parede temático e a nova pintura conferem um ambiente estimulante e acolhedor.

Outro trabalho realizado foi a instalação do projetor fixo e da tela de projeção, elementos que ampliam as possibilidades de ensino e aprendizagem. A sala de informática, que é equipada com 30 computadores, proporciona um acesso mais amplo e eficiente às ferramentas digitais.

O diretor da unidade de ensino, Ricardo de Oliveira Manoel, expressou sua satisfação com as melhorias implementadas, destacando o potencial de interação que o novo espaço oferece. “O nosso espaço agora é melhor utilizado, o que beneficia o aprendizado”, ressaltou ele, enfatizando a importância de proporcionar ambientes propícios ao desenvolvimento dos alunos.

Carlos Eduardo Fernando Gabioli, o Cadu, supervisor de ensino de Álvares Florence, destacou a ação como parte de um esforço contínuo da Administração Municipal em busca de aprimoramentos na educação das crianças do município. “Esta é mais uma ação do Poder Executivo em busca de melhorias na educação das crianças de Álvares Florence”, ressaltou.