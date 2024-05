O prefeito Adílson Segura e o presidente da Câmara, vereador Marcelo do Livramento, falaram sobre essa parceria de sucesso

publicado em 03/05/2024

O prefeito Adílson Segura e presidente da Câmara Municipal, Marcelo do Livramento, foram entrevistados ontem na rádio Cidade FM 94,7 (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

A união entre os poderes Executivo e Legislativo de Valentim Gentil é outro fator comemorado nesta sexta-feira (3) no dia do aniversário da cidade, que completa 81 anos de emancipação política. Nesta quinta-feira (2), em entrevista na rádio Cidade FM 94,7, o prefeito Adílson Segura e o presidente da Câmara, vereador Marcelo do Livramento, falaram sobre essa parceria de sucesso.

O chefe do Poder Legislativo destacou que Prefeitura e Câmara estão com gestões fantásticas e os resultados podem ser vistos no dia a dia do município. “A cidade tem levado muitas coisas boas para a nossa população nas mais variadas área, como emprego, lazer e educação. O prefeito Adílson vem fazendo um trabalho maravilhoso e tem sempre a nossa aprovação. Lá na Câmara, é unânime, justamente por esse estilo de trabalho, por ser essa pessoa séria. Então, para nós é uma grande alegria trabalhar pelo bem da nossa população”, falou.

Adílson concordou com tudo que Marcelo falou sobre a parceria entre Prefeitura e Câmara para o bem da população. “Meus agradecimentos primeiramente ao meu vice Manezinho, que tem sido um grande vice, uma pessoa maravilhosa que tem nos dado todo o suporte necessário. Agradeço também o presidente da Câmara, que está aqui conosco representando todos os vereadores. Em Valentim Gentil a gente vive em harmonia, a gente trabalha junto realmente: eu no Executivo, ouvindo o que é bom para a sociedade, e os vereadores aprovando os projetos necessários para seguirmos com o desenvolvimento”, disse.

Aniversário grandioso

Adílson destacou que as comemorações do aniversário da cidade começaram no dia 27 de abril, com o Baile da Rainha do Rodeio, que foi um sucesso total de público. “Foi uma festa muito bonita, dando início à nossa programação”, contou.

No dia seguinte, 28, ocorreu a tradicional cavalgada, que reuniu participantes de toda a região. “A cavalgada é tradição, então é um evento muito querido por todos da cidade e região. Fizemos uma festa maravilhosa”. No mesmo dia ocorreu a também tradicional queima do alho, com almoço servido para todos os participantes da cavalgada.

Já anteontem, no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, ocorreu o primeiro show, e o melhor: com portões abertos. “A abertura da festa foi maravilhosa, comemorando também uma data muito importante que é o Dia do Trabalhador, então a festa teve um público maravilhoso, a casa lotou no primeiro dia e a dupla Matheus e Kauan fez um grande show”, falou.

Grande festa

A Festa de Peão de Valentim Gentil é bastante tradicional no Noroeste Paulista, portanto a expectativa é sempre de um grande evento, e a edição deste ano não está decepcionando. “A festa se tornou muito grande, então é bastante trabalho e muita luta para poder estar pronta, mas, graças a Deus, e com esforço de todos, conseguimos e está sendo um sucesso total”, analisou Adílson. Ele lembra que o recinto fica em um espaço privilegiado da cidade e tem um ótimo estacionamento. “Então as pessoas têm facilidade para entrar e sair da festa”, explicou.

Sobre o show da dupla Jorge e Mateus, que ocorre hoje, o prefeito revelou que a procura foi enorme desde o anúncio. “É um grande espetáculo, é uma dupla consagrada em todo o Brasil, então será um show maravilhoso”.

Em relação a Luan Pereira, que anima a festa amanhã, Adílson contou que o show é bastante aguardado, porque é um nome que está em grande evidência no país. “Tem crianças pedindo para os pais as levarem no sábado, então nós ficamos muito felizes, porque onde existe a criança, existe a presença viva de Deus”, disse.

Graças à festa, Valentim conquistou o MIT (Município de Interesse Turístico). “A festa faz parte do calendário de festividades do nosso município e precisa ser mantida. Estamos recebendo gente de toda a região, o que é muito importante para nós”, comentou.

Para que seja considerado de Interesse Turístico, a cidade deve ter atrativos turísticos, serviço médico emergencial, de hospedagem, de alimentação, informações turísticas e abastecimento de água potável e esgoto. A classificação garante a cada cidade o recebimento de recursos financeiros. “Quem nos ajudou a conseguir o MIT foi o nosso deputado estadual Carlão Pignatari, que se empenhou e colocou uma equipe para auxiliar a região e, graças a Deus, conseguimos esse título que está ajudando muito o município”, lembrou.

A cidade está com um portal em construção, e a Praça da Criança está praticamente pronta, ambos com recursos do MIT.

Solidariedade

O show da noite de ontem foi do cantor votuporanguense Gustavo Mioto. Quem prestigiou, além de participar de uma grandiosa festa, colaborou com o Fundo Social de Solidariedade, uma vez que a entrada custou um quilo de alimento não perecível.

Parque de diversões

Uma das atrações da festa é um grande parque de diversões. A Prefeitura adquiriu 3.500 ingressos e doará dois para cada estudante da Rede Municipal de Ensino brincar no parque. “Isso é também para não ter aquela criança que viu o parque, ficou com vontade, mas o pai não pôde comprar”, acrescentou.

Inaugurações

As inaugurações também fazem partes das comemorações pelo aniversário da cidade. Entre elas está a construção de 143 casas, que deve ser inaugurada nos próximos dias. “Acabo de receber a notícia de que o governo vai liberar mais 50 casas para a gente”, revelou. Há ainda a Praça da Criança, a reforma da Chopplândia e a iluminação da cidade. Recentemente foi inaugurada uma creche que contou com recursos próprios do município no valor de R$ 1 milhão.

Colhendo frutos

Adílson lembrou que Valentim hoje colhe os frutos da criação da usina de energia solar fotovoltaica no município. O sistema tem capacidade de gerar 1.061 kWp, equivalente a 133.684 kWh/mês, através de 2.002 painéis solares, que ficam instalados em diversos prédios públicos municipais. Foram investidos cerca de R$ 5,5 milhões na usina. “É algo que ajuda bastante a nossa cidade”.



Nascido e criado

Adílson revelou que é um prefeito nascido e criado na cidade. “Na época, quem fazia o parto era a parteira, então sou filho da terra: nasci ali, cresci ali e estou ali até hoje”, contou.

