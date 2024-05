No dia que marca o aniversário de Valentim Gentil, a cidade recepciona uma festa com o show de umas das duplas mais queridas do Brasil

publicado em 03/05/2024

A expectativa é de que o show de Jorge & Mateus seja o pico de público das festividades (Foto: Assessoria)

Fernanda Cipriano

O Valentim Rodeio Show marca nesta sexta-feira (3), o aniversário da cidade anfitriã e recebe hoje o show da dupla Jorge & Mateus, um dos mais esperados pelo público da cidade e de toda a região. A expectativa é de que esse seja o pico de público das festividades que acontecem no Recinto de Exposições “Maria Cavalin”.

Jorge & Mateus, uma das duplas mais queridas do país, prometem agitar o público com hits como "Paredes", "Sosseguei" e "Vou Voando". O evento já contou com a participação de outros grandes artistas, como Matheus & Kauan e Gustavo Mioto, que levaram o público ao delírio com suas apresentações.

Os dois primeiros dias contaram com a casa cheia, no dia 1º de maio o show foi com entrada franca e ontem os participantes puderam entrar e colaborar com a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada solidária.

A festa continua amanhã, com o encerramento da programação de shows com Luan Pereira, com chave de ouro. Além disso, a final do esperado rodeio, um dos mais tradicionais da região, acontece no mesmo dia antes dos shows da noite.

O evento, que já se tornou tradição na região, reúne não só fãs de música sertaneja, mas também amantes da festa de rodeio e da cultura country. Além disso, movimenta todo o comércio da cidade de Valentim Gentil e da região.