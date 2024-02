O acidente aconteceu na manhã de anteontem

publicado em 07/02/2024

Apesar da gravidade da lesão, o motorista permaneceu consciente e orientado no local do acidente (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão, em Estrela d'Oeste, na alça de acesso à Rodovia Euclides da Cunha, no sentido Fernandópolis, resultou em dois feridos. O acidente aconteceu na manhã de anteontem.

De acordo com a ocorrência, o fato ocorreu quando a motocicleta, ocupada por duas vítimas, colidiu na traseira do caminhão, que gerou grandes estragos. O jovem condutor, de 23 anos, sofreu uma fratura no cotovelo esquerdo e escoriações pelo corpo.

Apesar da gravidade da lesão, ele permaneceu consciente e orientado no local do acidente. A segunda vítima, uma pessoa de 31 anos, apresentou escoriações pelo corpo e trauma em uma das pernas.