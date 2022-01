No domingo (16), candidatos a uma vaga na USP realizaram exame de português e redação, cujo tema foi 'as diferentes faces do riso'

publicado em 17/01/2022

A prova começa às 13h e a saída dos candidatos é permitida a partir das 15h ( Foto: George Campos/Revista USP/Agência Brasil)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) realiza nesta segunda-feira (17) mais uma etapa da segunda fase do vestibular.Estudantes que buscam uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) farão exames de disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida. A prova começa às 13h e a saída dos candidatos é permitida a partir das 15h.No domingo (16), os candidatos realizaram a prova de português e redação. O tema deste ano foi "'As diferentes faces do riso", apresentado com cinco textos de apoio.Foi proposto aos candidatos explorar os aspectos distintos do riso, que podem ser entendidos como característica universal do ser humano, crítica política, enquadramento social e, inclusive, como forma de resistência, dentre outras possíveis abordagens que sejam pertinentes ao tema. O exame na íntegra pode ser consultado no site da Fuvest.*Com informações do g1.