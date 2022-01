Governador visitou cidades da região de Rio Preto nesta terça-feira (11)

publicado em 11/01/2022

As declarações foram dadas durante entrega de obras em Monte Aprazível, na região de Rio Preto (Foto: Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 11, em entrevista coletiva, que mesmo com avanço da variante Ômicron o Estado descarta novas medidas de restrição ao comércio. Doria disse, no entanto, que novas regras para eventos com grandes aglomerações serão divulgadas nesta quarta-feira, 12, depois de reunião do comitê do governo. As declarações foram dadas durante entrega de obras em Monte Aprazível, na região de Rio Preto.O governador disse que não há, neste momento, nenhuma indicação e nenhuma necessidade de fechamento e restrição ao comércio e setor de serviços, assim como ao setor produtivo do agronegócio e também a indústria. "Há, sim, cautela, e uma recomendação expressa para que as pessoas usem máscaras todo o tempo. Nas ruas, nos seus ambientes de trabalho, no s seus deslocamentos, dentro do trem, do táxi, do aplicativo. Usar máscara é estar protegido para esta quarta onda da Ômicron. Portanto, utilização de máscaras é fundamental", disse.Doria afirmou, no entanto, que o Estado terá restrições para eventos com aglomerações, medidas que devem ser anunciadas nesta quarta-feira, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes. "Quero tranquilizar o comércio e o setor de serviços. Não há nenhuma indicação de que até o presente momento de que restrições poderiam ser implementadas. Mas vai exigir cuidados. Essa nova cepa,a Ômicron, é a mais poderosa, de transmissão da história. Médicos experientes nunca viram e tomaram conhecimento de uma cepa com capacidade de transmissão tão forte como a Ômicron. Isso vai exigir cuidado, atenção e acompanhamento diário. E, repito, o uso de máscara."O governador também a disse que o governo estadual "pauta todas as suas ações pela ciência, pela saúde e pela obediência à orientação do comitê científico". "Foi assim durante esses dois anos e continuará a ser assim. Aqui, se respeita a vida. Cada vida importa. Não fazemos populismo com a pandemia", completou.*Com informações do Diário da Região.