Pássaro se chocou com turbina da aeronave e, segundo a Infraero, teria provocado falha no motor. Ninguém se feriu

publicado em 05/01/2022

Entre os passageiros, estava a cantora Maiara, dupla de Maraisa (Foto: Reprodução)

Os passageiros do voo LA3275, de Navegantes a Congonhas, da empresa Latam, passaram por um susto na noite de terça-feira (04). Uma ave se chocou com a turbina da aeronave, que precisou alterar a rota e pousar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis (SC). Entre os passageiros, estava a cantora Maiara, dupla de Maraisa, informação foi confirmada pelas assessorias da sertaneja e da empresa aérea ao nesta quarta-feira (5).De acordo com a Infraero, o motor da aeronave apresentou uma falha após o choque com o pássaro. A informação foi repassada site Tudo Sobre Floripa pelo delegado Renan Sdcandolara, da Delegacia de Apoio ao Turista, que funciona no Floripa Airport.*Com informações do g1.