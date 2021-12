Imunizante será distribuído a estados e municípios

publicado em 10/12/2021

Das 380 milhões de doses distribuídas em todo o país, cerca de seis milhões são da Janssen (Foto: Reprodução)

Novos lotes da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Janssen chegaram na quinta-feira (09) ao Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, são 2,2 milhões de doses do imunizante, que utiliza o vírus modificado para estimular o organismo humano a produzir anticorpos contra a doença.A partir do desembarque, os insumos passam por um rigoroso processo de análise de qualidade e, em seguida, são distribuídos aos estados e municípios “de maneira igualitária e proporcional”, informou o ministério. Das 380 milhões de doses distribuídas em todo o país, cerca de seis milhões são da Janssen.Dados do Ministério da Saúde indicam queda na taxa de internações e de mortes por covid-19 em meio ao aumento da vacinação no país. Hoje, segundo a pasta, o Brasil registrou redução de quase 15% na média móvel de óbitos em relação há 14 dias.*Com informações da Agência Brasil.