Apresentador de 54 anos vai tratar um câncer na bexiga

publicado em 28/12/2021

O apresentador no SBT usou seu perfil no Instagram para contar que irá passar por imunoterapia (Foto: Reprodução)

O apresentador Celso Portiolli, 54, anunciou hoje que foi diagnosticado com um câncer na bexiga. O apresentador no SBT usou seu perfil no Instagram para contar que irá passar por imunoterapia, destacando que está otimista com o sucesso do tratamento.À frente do "Domingo Legal" e do "Show do Milhão", ele contou também que apresentou programas já após o diagnóstico e que deve seguir com sua rotina normal em meio ao tratamento, com expectativa de quase 100% de chance de cura, segundo os médicos que o atendem em São Paulo.*Com informações do Sbt Interior.