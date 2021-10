Cursos são oferecidos gratuitamente pela Prefeitura em parceria com Senac-SP

publicado em 18/10/2021

Duas das três oficinas temáticas sobre decoração natalina oferecidas pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Senac-SP, ainda estão com vagas abertas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Duas das três oficinas temáticas sobre decoração natalina oferecidas pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Senac-SP, ainda estão com vagas abertas. Uma delas teve início nesta segunda-feira (18/10), "Técnicas de Artesanato em Madeira", e a outra começa na próxima semana, "Produção de Artesanato – Lustre com Garrafa Pet".As oficinas são realizadas presencialmente no Centro de Cultura e Turismo 'Marão Abdo Alfagali' seguindo os protocolos de biossegurança em prevenção à Covid-19. Ao final, será emitido certificado ao participante que obtiver no mínimo 75% de presença e considerado aprovado em relação ao conteúdo programático.As aulas da oficina "Técnicas de Artesanato em Madeira" são realizadas de 18 a 22 de outubro em duas turmas: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Nesse módulo serão apresentadas técnicas de artesanato como pintura em madeira country, preparação da superfície, aplicação de pátina, sombreado e tecido, orientações para saúde e segurança no manuseio de ferramentas e equipamentos e também acabamento e qualidade das peças, com o objetivo de desenvolver produtos para decoração de Natal.O link para inscrição da turma da manhã ée para a turma da tarde é oNos dias 25 e 26 de outubro, das 8h às 17h, e no dia 27, entre 8h e 12h, será realizada a oficina "Produção de Artesanato – Lustre com Garrafa Pet". O objetivo é apresentar técnica manual para decoração de lustre a partir do material de garrafa pet de dois litros, planejamento e execução da montagem do lustre e técnicas de acabamento.O link para inscrição é oPara mais informações, a Secretaria da Cultura e Turismo está localizada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112, bairro Jardim Alvorada (Parque da Cultura) e o telefone é o (17) 3405-9670.