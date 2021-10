Companhia informa como ampliar a eficiência no dia a dia do consumidor residencial, com uso responsável de aparelhos domésticos e novos hábitos

publicado em 19/10/2021

Neoenergia Elektro reuniu dicas e orientações que apoiam o consumidor a utilizar de forma consciente e sustentável os produtos em casa, além de criar uma rotina com ganhos para o planeta e o próprio bolso (Foto: Neoenergia Elektro)

Muito se fala em eficiência energética, mas poucas pessoas sabem que uma pequena mudança de hábito e o uso responsável de aparelhos domésticos podem fazer diferença. Para isso, a Neoenergia Elektro reuniu dicas e orientações que apoiam o consumidor a utilizar de forma consciente e sustentável os produtos em casa, além de criar uma rotina com ganhos para o planeta e o próprio bolso.Um tema ainda pouco falado quando o assunto é economia são os videogames. Atualmente, eles estão em 4,47% das residências brasileiras, com uso intenso de seis a sete dias e com maior uso de 2h a 4h por dia. Estes equipamentos consomem bastante energia para assistir vídeos e acessar a internet e têm um alto consumo de stand by. Modelos como o PS4 e o XBOX One, por exemplo, têm potência de stand bye de 8,5W e 15,7W, respectivamente.Quando utilizados para transmissão de vídeo ou acesso à internet, a potência é o dobro da que se gasta com um computador. No modo TV, o Xbox, se usado por 4h, representa 8,64 kWh mensais, ou seja, o dobro da energia de um computador e de uma TV de 19 polegadas.As dicas para quem deseja adquirir novos hábitos eficientes e sustentáveis com os videogames é retirar os consoles da tomada quando não estiverem em uso ou deixar a função “off” ligada. Ativar o desligamento automático com programação por período de inatividade também é uma boa opção, para que não haja desperdício de eletricidade. Ao assistir vídeos, ouvir música, navegar na internet é importante utilizar equipamentos dedicados para estes usos.O ferro de passar é outro ponto que ainda gera dúvidas. O ideal para um consumo responsável e com menor custo é não acumular a maior quantidade de roupa e passá-la de uma só vez, pois segundo pesquisa INMETRO – MDIC este método não é vantajoso. Se as roupas amassam no guarda-roupa, o ideal é passar apenas quando de fato forem usadas. Selecionar a temperatura indicada para cada tipo de tecido e desligar o ferro quando precisar interromper o serviço também são recomendações relevantes para a economia na conta de luz.De acordo com ensaios realizados, o consumo do aparelho para se manter aquecido por 10 minutos é maior se comparado ao primeiro minuto para aquecê-lo. Ainda segundo pesquisas, é recomendado o uso do ferro no modo seco e, nos ferros a vapor, quanto menor a quantidade de vapor aplicado menor será o gasto.A área da chapa também influencia na economia de energia, já que quanto maior ela for, maior será seu consumo. É fundamental utilizar o modelo que atenda às necessidades da família. Os vaporizadores gastam duas vezes mais em relação ao ferro a vapor, sendo uma opção pouco recomendada para uso em casa.A companhia reforça ainda que os aparelhos domésticos precisam ser utilizados corretamente, seguindo os direcionamentos do fabricante e observando a eficiência da tabela de classificação de consumo do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/Inmetro) e o selo Procel. Os clientes devem reduzir o tempo que eles permanecem ligados e conectados à tomada, como forma de economia.Sobre a Neoenergia ElektroReconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).