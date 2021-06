O pagamento da terceira parcela é para os cadastrados com NIS final 3

publicado em 21/06/2021

Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem (Foto: Leonardo Sá/Agência Senado)

A Caixa paga a terceira parcela do auxílio emergencial 2021 para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família com número do NIS (Número de Identificação Social) final em 3, nesta segunda-feira (21).O recebimento do auxílio emergencial é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem recebe o Bolsa Família. Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia de Covid-19. Ele foi pago em cinco parcelas de R$600 ou R$1,2 mil para mães chefes de família monoparental e, depois, estendido até 31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$300 ou R$600 cada.Neste ano, a nova rodada de pagamentos, durante quatro meses, prevê parcelas de R$150 a R$375, dependendo do perfil: as famílias, em geral, recebem R$250; a família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$150.*Com informações da Agência Brasil