Parcela foi adiantada para os inscritos nos canais digitais e Cadastro Único

publicado em 15/06/2021

Os depósitos na conta social digital vão começar nesta sexta-feira (18) para os nascidos em janeiro, segundo o novo calendário (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Da redaçãoO governo federal antecipou o calendário de pagamento (transferências e saques) da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os inscritos nos canais digitais e Cadastro Único.A princípio, a nova rodada do benefício vai ser paga em quatro parcelas e os valores variam de R$150 a R$375, dependendo da família. O novo cronograma foi publicado ontem pelo Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União.Para os beneficiários do auxílio emergencial incluídos no Bolsa Família, nada muda. Os repasses continuarão sendo feitos de acordo com o calendário habitual do programa. O início dos repasses será amanhã para quem tem NIS (Número de Identificação Social) com final 1.Os depósitos na conta social digital vão começar na sexta-feira (18) para os aniversariantes de janeiro. Pelo cronograma anterior, eles receberiam no domingo (20).O novo cronograma também traz mudanças nos saques. Isso porque, para os nascidos em janeiro, a data passa a ser 1º de julho (no calendário original, era dia 13).Assim como no ano passado, o governo segue o modelo de escalonamento das transferências e saques, com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas.A Caixa Econômica Federal também deve antecipar o pagamento da quarta parcela do Auxílio. Pelo menos é o que afirmou o presidente do banco, Pedro Guimarães, durante uma live realizada ontem. "É muito claro que vamos acabar antecipando o quarto ciclo também, naturalmente, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas", afirmou o executivo.Igual ocorreu nas demais parcelas anteriores, a antecipação será feita apenas para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família.Por ora, o Auxílio está definido em quatro parcelas, com valor médio de R$250, exceção às mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que recebem R$375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), que recebem R$150.Só que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já anunciou que o governo vai estender o pagamento do benefício por mais "dois ou três meses", até que, segundo ele, toda população adulta esteja vacinada no país.Nascimento / Pagamento / SaqueJaneiro - 18/6 - 1º/7;Fevereiro - 19/6 - 2/7;Março - 20/6 - 5/7;Abril - 22/6 - 6/7;Maio - 23/6 - 8/7;Junho - 24/6 - 9/7;Julho - 25/6 - 12/7;Agosto - 26/6 - 13/7;Setembro - 27/6 - 14/7;Outubro - 29/6 - 15/7;Novembro - 30/6 - 16/7;Dezembro - 30/6 - 19/7.