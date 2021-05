Parlamentar, que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China disse que Bolsonaro pode ter uma 'grave doença mental' que o faz 'confundir realidade com ficção'

publicado em 06/05/2021

Fausto Pinato, que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, disse que o presidente pode ter doença mental (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO deputado federal da região, Fausto Pinato (PP-SP), voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após suas recentes declarações sobre a China. O parlamentar, que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China disse que Bolsonaro pode ter uma “grave doença mental” que o faz “confundir realidade com ficção”, e sugeriu uma interdição civil para tratamento médico.O congressista, que é de Fernandópolis, afirmou ainda que que o país caminha para ter problemas com os chineses, seja na questão dos insumos para a produção de vacinas ou em relação ao agronegócio. Para ele, se faltar vacina em razão da dificuldade de conseguir insumos, o presidente terá que ser afastado.“Quem dá o rumo é o presidente da República. Não vejo essa mudança (de comportamento dele) e, se não mudar, não tem solução. Se faltar vacina e insumo, Bolsonaro precisa ser afastado imediatamente. Não tem conversa”, disse ele em entrevistas ontem.A revolta do deputado se deu após Bolsonaro perguntar retoricamente ao público, durante um evento anteontem no Palácio do Planalto,se a pandemia de Covid-19 não poderia ser “uma nova guerra”. Logo depois, fez uma referência oblíqua à China.“É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí”, disse.Na nota, Pinato disse estar “preocupado” sobre um possível desvio de personalidade da maior autoridade do Brasil. “A meu ver, não se trata de uma pessoa irresponsável, desequilibrada e sem noção de mundo. Na verdade, pode tratar-se de uma grave doença mental que faz o nosso presidente confundir a realidade com a ficção”, disparou.