Fundação é responsável pela fabricação do imunizante Covishield

publicado em 08/05/2021

Na semana passada, a Anvisa deu aval para que a Fiocruz também possa fabricar o IFA (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou hoje (7), no Rio de Janeiro, a entrega de mais 3,6 milhões de doses de vacina contra a covid-19 ao Plano Nacional de Imunizações (PNI), que é administrado pelo Ministério da Saúde.Com o novo repasse, a instituição científica supera a marca de 26 milhões de doses produzidas e disponibilizadas para distribuição aos estados e municípios. Somando-se outros quatro milhões de imunizantes importados no início do ano, a Fiocruz já entregou mais de 30 milhões de vacinas ao PNI.A fundação científica, vinculada ao Ministério da Saúde, é responsável pela fabricação da Covishield, um dos imunizantes que já possui registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que está sendo usado no controle da pandemia, seguindo os critérios do PNI.A vacina foi desenvolvida através de uma parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica inglesa AstraZeneca. Elas firmaram com a Fiocruz, no ano passado, um acordo para transferência de tecnologia. Os primeiros lotes da vacina que chegaram em janeiro ao país foram importados da Índia.A fabricação em larga escala no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz (Bio-Manguinhos) teve início em março. No entanto, o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), insumo fundamental na formulação, ainda precisa ser importado.Na semana passada, a Anvisa deu aval para que a Fiocruz também possa fabricar o IFA. Assim, a expectativa é de que, nos próximos meses, a produção da Covishield esteja 100% nacionalizada.*Agência Brasil