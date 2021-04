Valores da nova rodada vão de R$150 a R$375

publicado em 06/04/2021

Pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial começam nesta terça-feira (6) para cadastrados no CadÚnico (Foto: Leonardo Sá/Agência Senado)

Depois de muita espera, o pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial começam a ser pagas nesta terça-feira (6). Os primeiros beneficiados com a nova rodada de pagamentos são os inscritos no CadÚnico que não recebem o Bolsa Família, bem como para os trabalhadores que se inscreveram via aplicativo e site no ano passado.A nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial contempla três novos valores: R$150 – Para famílias com um único integrante declarado; R$250 – Para famílias com dois ou mais integrantes e R$375 – Para famílias onde as mães são as provedoras do lar, divididas em quatro parcelas. Os aprovados para a primeira parcela, não necessariamente vão receber todas as quatro, é necessário que durante o pagamento de cada parcela os trabalhadores estejam de acordo com às regras.Por exemplo, caso um beneficiário tenha recebido a primeira parcela do auxílio emergencial e antes do pagamento da segunda parcela, o mesmo tenha conseguido uma vaga de emprego, logo, este trabalhador estará fora do benefício e das próximas parcelas.Os trabalhadores que não estão aprovados para o auxílio emergencial, têm até o dia 12 de abril para contestar a decisão. Se o trabalhador fizer a consulta e o resultado for “inelegível”, ele vai poder clicar sobre o botão “Contestar”.Os pagamentos desta semana acontecem via poupança social digital e podem ser acessados através do aplicativo Caixa Tem.Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em janeiro recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital de hoje.O saque e transferência da 1ª parcela para nascidos em janeiro estará disponível somente dia 4 de maio.Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em fevereiro recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital nesta sexta-feira (9).O saque e transferência da 1ª parcela para nascidos em fevereiro estará disponível somente dia 6 de maio.Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em março recebem a 1ª parcela do Auxílio Emergencial em poupança social digital neste domingo (11).O saque e transferência da 1ª parcela para nascidos em março estará disponível somente dia 10 de maio.