Fase emergencial, iniciada em 15 de março, termina neste domingo (11)

publicado em 09/04/2021

(Foto: Governo do Estado)

O estado de São Paulo retorna à fase vermelha da quarentena a partir da próxima segunda-feira (12). A medida permanecerá em vigor até o dia 18 de abril. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa da gestão estadual nesta sexta-feira (9).



Na prática, a mudança permite o retorno das atividades presenciais nas escolas das redes públicas e privadas, desde que autorizadas pelas prefeituras, além da abertura de alguns serviços essenciais que estavam vetados e de competições esportivas profissionais. (Veja lista completa abaixo).



O que muda:



Escolas poderão receber alunos presencialmente desde que autorizadas pelas prefeituras; rede estadual retoma dia 14 de abril

Competições esportivas profissionais, com o Campeonato Paulista de Futebol

Serviços de retirada dos restaurantes e funcionamento de lojas de material de construção, embora já estivessem permitidos por meio de liminar judicial, agora passam a ser autorizados pela gestão estadual

O que permanece:



Proibição de cultos religiosos presenciais.

Recomendação de teletrabalho

Recomendação do escalonamento de horários alternados para os setores de serviços, do comércio e da indústria.

Toque de recolher das 20hs00 até as 5h

O governo aceitou os novos protocolos elaborados pelo Ministério Público Estadual e pela Federação Paulista de Futebol e liberou a retomada do Campeonato Paulista.



O funcionamento de bares, restaurantes, academias, salões de beleza, além de celebrações religiosas presenciais, seguem vetados.



Foi mantido, ainda, o toque de restrição das 20h às 5h. O cumprimento da restrição de circulação continua a ser fiscalizado por uma força-tarefa composta por integrantes das vigilâncias sanitárias, Polícia Militar e Procon.



**G1