O Votuporanguense é um dos famosos confirmados para participar do programa

publicado em 04/01/2021

De acordo com informações repassadas à coluna, Mioto estará no reality global, mas ainda não assinou com a emissora (Foto: Reprodução/Instagram)

Janeiro chega com uma nova edição do Big Brother Brasil e os nomes que vão compor a ala dos famosos começam a pipocar. A mais nova celebridade confirmada na casa mais vigiada do Brasil é o sertanejo Gustavo Mioto.De acordo com informações repassadas à coluna, Mioto estará no reality global, mas ainda não assinou com a emissora. Gustavo tem apenas 23 anos, mas já é sucesso no mundo sertanejo. O jovem estará na ala das celebridades, já que o BBB deste ano apostará novamente na mistura entre estrelas e desconhecidos.O artista também viva sob os holofotes quando namorava a influenciadora digital Thaynara OG. Mioto vai se unir também a Fiuk. A coluna adiantou que ele também estará no programa e já teria até contratado uma equipe de comunicação para cuidar das suas redes sociais enquanto estiver confinado.*UOL - coluna Léo Dias