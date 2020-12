Grupo de Olímpia (SP) arrecada materiais e alimentos durante o ano e faz a entrega no mês de dezembro. Cestas básicas, roupas e brinquedos são carregados em caminhões e carretas nesta sexta-feira (18); partida é no sábado (19)

publicado em 18/12/2020

Voluntários de Olímpia (SP) arrecadaram donativos para doar a famílias do Vale do Jequitinhonha — (Foto: André Modesto/TV TEM)

Há mais de 30 anos, um grupo formado por 15 voluntários do noroeste paulista viaja 1,3 mil quilômetros para praticar a solidariedade. A caravana sai de Olímpia (SP) durante a semana do Natal e visita cidades do Vale do Jequitinhona, em Minas Gerais, para distribuir donativos arrecadados às famílias da região.

Nesta sexta-feira (18), o grupo carrega caminhões e carretas com cestas básicas, roupas e brinquedos. Já a viagem solidária está prevista para o sábado (19).

“Conseguimos arrecadar bastante coisa, bastante brinquedo, alimento e roupa. Com a graça de Deus e companheiros ajudando nós vamos para o Vale do Jequitinhonha”, diz o comerciante Deusivaldo dos Santos, que idealizou o projeto “Amigos do Jequiti”.



Na época, o projeto foi criado depois que Deusivaldo assistiu a uma reportagem sobre a seca que afetava a população do Vale do Jequitinhonha e se sensibilizou com a situação.

Ao longo dos anos a campanha ganhou força e as doações passaram a chegar de várias regiões do noroeste paulista.

Neste ano, o grupo deve transportar cerca de 50 mil quilos de mercadorias para doação às famílias.

“É muito gratificante. Imagino que as pessoas devem estar rezando, pensando se a gente vai, pensando se vão ganhar presente, cesta básica, roupa. Não tem preço. Eu deixo o serviço, a família, e vou para lá fazer a distribuição com muito carinho e amor.”











*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba