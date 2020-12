Massa é preparada da mesma forma que o panetone tradicional. Contudo, a receita possui menos açúcar, segundo comerciante de Rio Preto (SP)

publicado em 23/12/2020

Panetone de cachorro-quente é preparado por comerciante de Rio Preto (SP) — (Foto: André Modesto/TV TEM)

Salsicha, batata palha e cream cheese são alguns dos ingredientes utilizados no panetone de cachorro-quente, que tem ganhado o paladar dos moradores de São José do Rio Preto (SP) neste Natal.

A receita foi criada pela comerciante Maria Araújo, que afirma que os panetones salgados estão conquistando cada vez mais espaço.

"Essa receita eu fiz pensando nas crianças. Criança adora salsicha, cachorro-quente, e pensando nelas eu criei o panetone de cachorro-quente. Pode passar requeijão, colocar geleia de pimenta, jogar parmesão por cima e colocar no forno. Vai da sua imaginação."



Segundo Maria, a massa é preparada da mesma forma que o panetone tradicional. Contudo, a receita possui menos açúcar.



"É feito da mesma forma que o panetone tradicional, com raspa de limão, laranja. A diferença é que tem menos açúcar, mas é uma massa folhada, uma massa de panetone, mesmo sendo cachorro-quente", afirma.



Além da iguaria recheada de salsicha, a comerciante conta que também tem preparado panetones de carne-seca, três queijos, calabresa e até bacalhau para atender aos clientes durante as vendas de Natal.

"O pessoal pede opções salgadas e doces, mas quem experimenta o panetone salgado acaba sempre comprando como entrada, antes da ceia."













*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba