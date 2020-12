Rede Brasileira de Observação de Meteoros confirmou fenômeno em comunicado oficial

publicado em 16/12/2020

Uma bola de fogo foi flagrada cortando o céu do interior de SP nesta terça-feira passada (15). A informação foi confirmada pela Bramon, a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, que emitiu um comunicado sobre o flagrante.De acordo com a Bramon, trata-se de uma rocha espacial que entrou na atmosfera da Terra e foi vista por cinco câmeras instaladas pelos especialistas."A rocha especial entrou na atmosfera da Terra às 21h35, quando foi capturada pelas câmeras das estações RCP3, RCP4, CRP1, localizadas nas cidades de Nhandeara e Indiaporã, ambas em SP, e por outras cinco câmeras do Clima ao Vivo em São Paulo e Paraná", diz o comunicado.Ainda segundo a Bramon, a luminosidade do meteorito chamou a atenção. O objeto tinha uma luminosidade 12 vezes maior que o Planeta Vênus, por isso foi possível a visibilidade a olho nu. Esses meteoros são chamados de 'bola de fogo', ou 'fireball' pelos estudiosos.Apesar da curiosidade, segundo a Bramon, não há registros de que o meteorito tenha tocado o solo, já que, na grande maioria dos casos, esses objetos se pulverizam antes pelo contato com a Camada de Ozônio.*Com informações de SBT Interior