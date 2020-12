Até agora, 6 das 17 regiões do estado estão na fase verde do Plano SP. As medidas restritivas vão focar em bares, restaurantes e cinemas

publicado em 30/11/2020

Todo o estado de São Paulo vai regredir para a fase amarela do plano de abertura da economia. A decisão foi tomada pelo governador João Doria por conta do crescimento do número de pessoas que contraíram o novo coronavírus. A decisão que deverá ser anunciada em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30) foi confirmada à reportagem por fontes ligadas à saúde hoje de manhã.Até agora, 6 das 17 regiões do estado estão na fase verde do Plano SP. As medidas restritivas vão focar em bares, restaurantes e cinemas. Considerando os atuais critérios do governo, na Fase Amarela salões de beleza, bares, restaurantes, academias, parques e atividades culturais (com público sentado) podem continuar abertos, mas com restrições — há, porém, a possibilidade de abrandamento das restrições.Esses estabelecimentos comerciais, incluindo comércio de rua, shoppings centers, academias e prestadores de serviço poderão funcionar por 10 horas (na fase verde, eram 12 horas). Outro setor que pode ser impacto é do das atividades culturais, que só são autorizados pelo governo a partir da fase verde (4). Caso não haja uma mudança nos critérios, teatros, museus, bibliotecas e cinemas podem ser forçados a interromperem suas atividades.Antes da decisão de regredir para a fase amarela, seis das 17 regiões do estado estão na fase verde do Plano SP. As medidas restritivias vão focar em bares, restaurantes e cinemas, que terão restrição em seus horários de funcionamento.O centro de contigência para a Covid-19 chegou a cogitar em regredir apenas as regiões mais críticas, mas o entendimento mudou. Está prevista até a manhã de terça uma reunião com prefeitos das regiões consideradas mais críticas: ABC Paulista, Baixada Santista e Sorocaba.Veja as atuais restrições da Fase AmarelaShopping Center, galerias e estabelecimentos similares:• Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local• Horário reduzido (10 horas)• Praças de alimentação (ao ar livre ou em áreas arejadas)• Adoção dos protocolos geral e setorial específicoComércio, Serviços, Salões de beleza e barbearias:•Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local.• Horário reduzido (10 horas).• Adoção dos protocolos geral e setorial específico.Consumo Local (Bares, restaurantes e similares):• Somente ao ar livre ou em áreas arejadas• Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local.• Horário reduzido (10 horas).• Consumo local até 17h.• Consumo local até as 22h (se a região estiver a ao menos 14 dias seguidos na fase amarela).• Adoção dos protocolos padrões e setoriais específicos.Academias esportivas e centros de ginástica:• Ocupação máxima limitada a 30% da capacidade do local.• Horário reduzido (10 horas).• Agendamento prévio com hora marcada.• Permissão apenas de aulas e práticas individuais, mantendo-se as aulas e práticas em grupo suspensas.• Adoção dos protocolos geral e setorial específico.Eventos, convenções e atividades culturais:• Permitido após a região ficar ao menos 28 dias consecutivos na fase amarela.• Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local.• Obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados.• Venda de ingressos de eventos culturais em bilheterias físicas, desde que respeitados protocolos sanitários e de distanciamento.• Assentos e filas respeitando distanciamento mínimo.• Proibição de atividades com público em pé.• Adoção dos protocolos geral e setorial específico.*CNN Brasil