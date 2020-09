Cena inusitada aconteceu na manhã de terça-feira (15), em São José do Rio Preto (SP).

(Foto: Arquivo Pessoal)

Uma das ciclistas que ajudaram uma vaca em trabalho de parto falou sobre a inusitada experiência que vivenciou.A empresária Sandra Noeli Zoiolo da Silva pedalava com um grupo de amigos quando viu a vaca deitada em uma área de pasto na manhã de terça-feira (15), em São José do Rio Preto (SP).Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que ela e outro ciclista ajudam a puxar o bezerro. (veja abaixo)“Parecia que ela estava sem conseguir se mexer. Decidi, então, parar, joguei minha bike no chão e pulei a cerca. Me aproximei e vi as quatro patinhas do bezerro para fora”, conta.Sem hesitar, a empresária começou a puxar o animal com as próprias mãos e chamou outros ciclistas para ajudá-la. Um amigo se aproximou e começou a auxiliar no parto.No vídeo é possível ver o momento em que os dois conseguem puxar o bezerro e comemoram ao ver que os animais estavam bem.“Nunca tinha feito isso, não tenho experiência. Senti que tive uma atitude que valeu a pena. Me sinto muito feliz em poder ajudar. A vaca levantou e começou a lamber o filhote. Quero voltar lá para vê-los novamente”, afirma.PartoAo G1, Halim Atique, que atua como o médico veterinário e professor de reprodução animal e obstetrícia de uma faculdade particular do interior do São Paulo, afirmou que as vacas normalmente parem deitadas ou em pé.“Às vezes achamos que o animal está com algum problema, mas não é verdade. Pelo que vi no vídeo, o parto transcorreria normalmente, mas ele foi auxiliado pelos ciclistas. A força empregada no parto é aquela, no máximo duas pessoas puxando.”Halim Atique também explicou que, ao analisar as imagens, conseguiu notar que o bezerro estava pronto para o parto.“Quando o bezerro saiu, o cordão umbilical estava rompido. Os anexos fetais, que são as membranas que cobrem o feto, já estavam rompidos. Se eles não tivessem rompidos, o bezerro seria asfixiado.”*G1