A empresa, que hoje possui três unidades em Votuporanga e seis em Rio Preto, celebra neste mês o seu 24º aniversário

publicado em 26/06/2020

A rede comandada por “Seu Zé” começou pequena e agora celebra 24 anos com nove lojas e mais de 1700 colaboradores. (Foto: Divulgação Porecatu)

Franclin Duarte

Dedicação, responsabilidade e comprometimento com cada cliente. Este é o segredo do sucesso da rede de Supermercados Porecatu, segundo seu proprietário, José Francisco dos Santos. A empresa, que hoje possui três unidades em Votuporanga e seis em Rio Preto, celebra neste mês o seu 24º aniversário e comemora ao lado dos mais de 1700 colaboradores e seus milhares de clientes.

A rede é genuinamente votuporanguense, mas a história da família no ramo começou em 1980, em um pequeno empório na Capital paulista. Em 1996, contudo, a família chegou à cidade e montou uma pequena loja bem no centro de Votuporanga. Cinco anos depois veio a segunda unidade com 3,7 mil metros quadrados de área de venda, 23 caixas, 250 funcionários e um mini shopping de lojas agregadas, chegando ao sucesso e grandiosidade de hoje.

“É um trabalho muito sério. Somos uma empresa que, acima de tudo, preza a ética, a honestidade e a integridade no relacionamento com nossos clientes. Se tem algo que cobro sempre é comprometimento com nossos clientes, pois eles são nosso maior patrimônio”, disse o empresárioJosé Francisco dos Santos ao jornal A Cidade.