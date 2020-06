Empréstimo possuí uma carência de 8 meses, com taxa de juros Selic mais 1,25% ao ano e parcelamento em 36 vezes

publicado em 23/06/2020

As solicitações poderão ser efetivadas até 17 de agosto, podendo ser prorrogado até três meses (Foto:A Cidade)

Os empresários afetados pela crise da pandemia do coronavírus já podem buscar socorro em nova linha de crédito disponibilizada pela Caixa. É o Pronampe - Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Empresas de Fernandópolis já estão se beneficiando dessa linha de crédito para manter o negócio aberto.

O diferencial deste tipo de empréstimo é que possuí uma carência de 8 meses, com taxa de juros Selic mais 1,25% ao ano, ou seja, algo como 4,25% ao ano ou 0,3542 ao mês. O financiamento é de 36 parcelas. O valor emprestado irá depender do CNPJ. Para empresas com menos de 12 meses de funcionamento, o limite de contratação do crédito é até 50% do capital social ou até 30% da média do faturamento mensal calculado desde o início das atividades. O empreendedor escolhe pela forma mais vantajosa.

Para empresas com mais de um ano de funcionamento, o limite de contratação corresponde a 30% da receita bruta anual calculada com base no exercício de 2019.

O banco oferece R$ 3 bilhões em capital de giro para as empresas. O programa está disponível para microempresas com receita anual de até R$ 360 mil e para microempreendedores que movimentam até R$ 81 mil. Além disso, também foram contempladas empresas de pequeno porte que faturam por ano até R$ 4,8 milhões.

A adesão ao Pronampe é feita pelo site do próprio banco. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, pede que os interessados evitem o comparecimento às agências.

“Neste momento de pandemia é eficiente e rápido que o contato seja feito pelo site. Estamos melhorando o sistema e vamos operacionalizar via um aplicativo, porém queremos antecipar atendimento para agilizar o crédito”, diz.

No primeiro dia de operação da nova linha, 17 de junho, a Caixa Econômica emprestou cerca de R$160 milhões

Os tomadores do crédito devem manter o número de empregos por pelo menos dois meses após o recebimento dos recursos. Os valores do faturamento serão informados diretamente pela Receita Federal, já disponibilizados mediante mensagens no Domicílio Tributário Eletrônico das empresas, e aos agentes financeiros operadores da linha de crédito, também de forma eletrônica.

As solicitações poderão ser efetivadas até 17 de agosto, podendo ser prorrogado até três meses.

O Pronampe é um programa de crédito, que foi instituído pela lei 13.999 de 18 de maio de 2020, e destina-se ao desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios, optantes ou não pelo Simples Nacional.

*Cidadão Net