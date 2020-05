Decisão busca aumentar o isolamento social na região

publicado em 19/05/2020

Os prefeitos dos sete municípios que compõe o Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo, decidiram hoje (19) enviar projetos de lei às câmaras municipais para antecipar o feriado de Corpus Christi para a próxima sexta-feira (22). A decisão busca aumentar o isolamento social na região.MegaferiadoOntem (18), os vereadores da capital paulista aprovaram, em sessão extraordinária virtual, a autorização para que o Executivo antecipe feriados municipais devido à pandemia do novo coronavírus. A prefeitura definiu como novas datas para o Corpus Christi e Consciência Negra para as próximas quarta-feira (20) e quinta-feira (21).A ação acontece em acordo com o governo estadual, que antecipou para a próxima segunda-feira (25) o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado em 9 de julho. Na sexta-feira (22), a capital paulista e o governo estadual vão decretar ponto facultativo para o serviço público municipal e estadual, criando seis dias de feriado estendido.O plano pretende criar recesso em vários dias para que o isolamento social ultrapasse os 55%. O índice de pessoas que permanece em casa só tem ultrapassado os 50% nos fins de semana. No último domingo (17), o sistema que mede a movimentação da população no estado de São Paulo a partir dos aparelhos celulares indicou uma adesão de 54% à quarentena. Na sexta-feira (15), o percentual foi 47%.Pagamento do auxílioSegundo o prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, atual presidente do consórcio do Grande ABC, não foi possível chegar a um acordo que fizesse o megaferiado coincidir em todas as 39 cidades da região metropolitana. “Infelizmente, não houve um consenso entre as 39 cidades”, enfatizou após a videoconferência com representantes de todos os municípios e do governo estadual.O ponto que mais pesou na decisão, de acordo com Maranhão, foi o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. “Essa semana é semana de pagamento da Caixa Econômica Federal”, ressaltou sobre o posicionamento de manter o atendimento bancário pelo menos até quinta-feira (21).Por isso, com a aprovação dos vereadores, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra devem ter feriado municipal apenas na próxima sexta-feira (22).*Agência Brasil