'Desenvolver uma vacina é um processo extremamente complicado e caro', diz especialista

publicado em 28/04/2020

Especialista diz que vacina contra o novo coronavírus não deve ficar pronta antes do fim de 2021 (Foto: Valentyn Ogirenko - 14.ago.2019/Reuters)

O mundo inteiro espera ansioso por uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, mas ela não deve aparecer tão cedo.Segundo o especialista Pasi Penttinen, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Europa (ECDC, em inglês), a substância não deve ficar pronta antes do fim de 2021, “no mais otimista dos cenários”.“Desenvolver uma vacina é um processo extremamente complicado e caro”, disse ele à emissora Sky News, acrescentando que há diversas fases de testes em humanos envolvidas para garantir que ela seja segura e eficaz.“Mais do que isso, neste tipo de situação é preciso garantir a capacidade de produção, que seja suficiente para o mundo todo”, afirmou Penttinen, diretor do Programa de Influenza e outras Viroses Respiratórias do ECDC.“O prazo de um ano e meio a dois anos para fazer isso é nada menos que um milagre”, disse ele.*CNN Brasil