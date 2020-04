O ministro da Saúde admitiu nesta quarta que há divergências entre ele o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus

publicado em 16/04/2020

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante webinário nesta quinta-feira (16) (Foto: Reprodução/Youtube/FIS)

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta quinta-feira (16) que deverá sair do comando da pasta. "Deve ser hoje, mais tardar amanhã, mas, enfim, isso deve se concretizar", afirmou Mandetta em um webinário."A gente vai ter todo o cuidado para amparar quem quer que seja que venha para cá, não vamos fazer nenhum movimento brusco", disse. "Eu sou uma peça menor dessa engrenagem, dessa equipe que tem aqui, a equipe é muito boa, eu escolhi a equipe basicamente por gente concursada", afirmou.O ministro da Saúde admitiu nesta quarta que há divergências entre ele o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.Na manhã desta quinta, Bolsonaro convidou o oncologista carioca Nelson Teich para conversar. Ele é cotado para assumir a vaga de Mandetta.Informações falsas na pandemiaO ministro também falou no webinário sobre as notícias falsas propagadas durante a pandemia, o que dificulta o enfrentamento ao Covid-19."Você só elimina [as notícias falsas] com a pessoa sabendo filtrar a informação. E saber filtrar a informação é com educação. Estamos em um país que tem mais de 40% de analfabetos funcionais. Quanto mais baixo o nível de educação, mais terreno fértil para a má comunicação", afirmou.*G1.com