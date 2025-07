Saiba detalhes sobre o velório e sepultamento

publicado em 17/07/2025

Falece Osvaldo Sforza aos 83 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (17), aos 83 anos de idade, o senhor Osvaldo Sforza, vítima de complicações de uma cirurgia. Popularmente conhecido como “seu Belo”, ele era vigia e morador da Vila Marin, tendo como último endereço a rua das Américas. Osvaldo deixa a esposa Neusa, os filhos Emerson, Meres e Mayra, netos, demais familiares e muitos amigos. Seu corpo será velado no Velório da Sagrado Coração (avenida República do Líbano), a partir das 19h e o sepultamento será realizado às 11h de sexta-feira (18) no Cemitério Municipal de Votuporanga.