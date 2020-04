Ele convocou uma coletiva de imprensa e comunicou a decisão na manhã desta sexta-feira (24)

publicado em 24/04/2020

Sergio Moro (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, pediu demissão do cargo na manhã desta sexta-feira (24). Ele convocou uma coletiva de imprensa e comunicou a decisão.A decisão ocorreu após o presidente da República, Jair Bolsonaro, exonerar Maurício Leite Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal.O decreto com a exoneração de Valeixo está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24). O documento é assinado pelo presidente da República e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.Fonte: Agência Brasil