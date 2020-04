O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que não vai haver um “cavalo de pau” em relação a um eventual fim do isolamento social determinado nos Estados

publicado em 17/04/2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que não vai haver um “cavalo de pau” em relação a um eventual fim do isolamento social determinado nos Estados para combater a propagação do novo coronavírus, e ressalvou que decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) colocou esse poder nas mãos de governadores e prefeitos.Em transmissão em suas redes sociais ao lado do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, Bolsonaro disse que, com “muita responsabilidade”, o Brasil vai ter que voltar a trabalhar.O presidente disse que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta tinha um foco mais voltado para a questão da saúde, e voltou a afirmar que o efeito colateral de uma quarentena mais rígida é as pessoas perderem emprego — o que poderia ocasionar problemas sérios para o Brasil.Na quarta-feira, o Supremo garantiu que Estados e municípios têm poderes para tomar medidas no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, como fixar regras de isolamento social, quarentena e restrição no uso de transporte público, na prática derrubando medida provisória do governo Bolsonaro que visava a concentrar poderes no Executivo Federal de tomar determinadas decisões durante a pandemia.*Reuters