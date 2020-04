Veja as dezenas sorteadas: 01 - 17 - 30 - 37 - 46 - 50.

publicado em 15/04/2020

Bilhete volante loteria megasena mega sena versão 2018 (Foto: Marcelo Brandt/G1)

O concurso 2.252 pode pagar um prêmio de R$ 17 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorreu às 20h deste quarta-feira (15) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.Veja as dezenas sorteadas: 01 - 17 - 30 - 37 - 46 - 50.O rateio ainda não foi divulgado pela Caixa.Para apostar na Mega-SenaAs apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.ProbabilidadesA probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.Concurso 2.251Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.251, realizado no sábado (11) em São Paulo (SP). O prêmio acumulou.Veja as dezenas sorteadas: 05 - 15 - 22 - 26 - 54 - 58.A quina teve 29 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 49.650,39. A quadra teve 2.222 apostas ganhadoras; cada uma ganhará R$ 925,71.