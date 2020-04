O retorno terá autorização do Centro de Contingência do Coronavírus e da Secretaria da Saúde

publicado em 24/04/2020

Rossieli Soares da Silva, secretário de Educação do Estado de São Paulo (Foto: José Cruz/ Agência Brasil)

O secretário da Educação, Rossieli Soares, anunciou que as aulas do ensino fundamental e médio retornarão, de modo gradativo, a partir do mês de julho em todo o estado de São Paulo. O retorno terá autorização do Centro de Contingência do Coronavírus e da Secretaria da Saúde, observando o cenário da pandemia do novo coronavírus.“[No início] nós começamos um processo na educação de paralisação gradual. Os pais tiveram uma semana para se organizar. O retorno também será gradual para observamos as boas práticas”.“Não retornaremos com todos estudantes no mesmo dia, teremos rodízio. Uma parte vai em um dia, e outra parte irá no outro. Até que possamos chegar em um nível de liberação total”, declarou.Em relação à educação infantil, Rossieli afirmou que haverá medidas específicas para este público, após o retorno das aulas do ensino fundamental e médio.Durante a coletiva, o governo citou alguns países que também estão fazendo o retorno gradual e escalonado das aulas, a exemplo da Alemanha, Dinamarca e França.Coronavírus em São PauloDe acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, há 16.740 casos confirmados de COVID-19 no Estado de São Paulo, com 1.345 mortes. No Brasil, são 49.492 casos confirmados do novo coronavírus, com 3.313 mortes.