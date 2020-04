Segundo Sindicato dos Metalúrgicos, pelo menos 300 foram demitidos

publicado em 28/04/2020

Fornecedores da Embraer fizeram ao menos 300 demissões em abril, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. De acordo com a entidade que representa os trabalhadores, seis empresas que têm a fabricante de aviões como principal cliente fizeram cortes entre 30% e 50% do quadro de funcionários, sendo que em um caso, a Status Usinagem chegou a encerrar as atividades, demitindo todos os funcionários.No último dia 13, no entanto, a Justiça do Trabalho concedeu uma liminar impedindo a Status de dispensar os seus 75 empregados. Desde então, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região vem buscando um acordo para solucionar a situação na empresa.EmbraerNo último dia 10 de abril, a Embraer anunciou uma adoção de medidas para evitar demissões. O plano prevê a suspensão temporária de parte dos contratos de trabalho com ajuda compensatória e a redução de jornada e de salário, com garantia de emprego no retorno ao trabalho.Em nota a empresa disse que “as ações emergenciais e temporárias são válidas a partir de 13 de abril e terão duração entre 60 e 90 dias, e garantia de emprego pelo período correspondente ao tempo em que estiver em redução de jornada e salário ou suspensão do contrato”.Ainda segundo a Embraer, não haverá alterações na jornada ou salários para colaboradores em atividades essenciais e trabalho presencial.ParceriaNo ultmo sábado (25), a Boeing divulgou que desistiu da parceria com a Embraer, anunciada em 2018. O acordo previa a formação de uma joint venture com 80% de participação da Boeing e 20% da Embraer. Segundo a empresa, a Embraer não cumpriu algumas obrigações contratuais previstas para terminar o negócio.*Agência Brasil