publicado em 02/04/2020

O enfermeiro Antonio De Pace, de 28 ano, assumiu ter matado a própria namorada, a médica recém-formada, Lorena Quaranta de 27 anos, na Itália. De acordo com uma publicação do Daily Mail, o crime aconteceu em um apartamento e o homem ligou para as autoridades logo na sequência.Ele ainda tentou se suicidar cortando os pulsos, no entanto, foi socorrido e, ainda atordoado, confessou ter matado a namorada. O crime aconteceu na região de Furci Siculo, que fica na maior ilha do mediterrâneo, na Sicília.Fonte: Região Noroeste