O planeta está muito mais próximo de sua estrela do que a Terra está do Sol

publicado em 18/04/2020

Concepção artística de como deve ser a superfície do planeta Kepler-1649c (Foto: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter)

Astrônomos descobriram um exoplaneta potencialmente habitável, do tamanho da Terra, a 300 anos-luz de distância de nós.

Dos 2.681 planetas fora do Sistema Solar já encontrados pelo telescópio espacial Kepler, da Nasa, entre 2009 e 2018, este é o mais parecido em tamanho e possivelmente em temperatura com o nosso planeta, de acordo com um novo estudo publicado nesta quarta-feira (15) na revista científica “Astrophysical Journal Letters”.

O Kepler foi “aposentado” em 2018, mas os dados coletados por ele podem levar a mais descobertas nos próximos anos. Foi justamente vasculhando este arquivo que os pesquisadores encontraram o novo planeta.

Intitulado Kepler-1649c, ele é 1,06 vez maior que a Terra e recebe cerca de 75% do total de luz que nosso planeta recebe do Sol. Isso sugere que a temperatura em sua superfície pode ser similar à da Terra.



*Com informações CNN Brasil